La Gantoise dévoile sa sélection pour la réception du Standard de Liège

Ce mercredi soir, La Gantoise accueillera le Standard de Liège lors de la quatrième journée des Playoffs 2.

La Gantoise est encore en course pour remporter les Playoffs 2. Les Buffalos occupent la deuxième place avec 32 points au compteur, soit à deux longueurs du KV Malines (34 points). De son côté, le Standard, bon dernier (28 points), a déjà fait une croix sur le ticket européen.

La Gantoise a dévoilé sa liste pour la réception des Rouches. Hein Vanhaezebrouck pourra compter sur l'ensemble de ses troupes, hormis Elisha Owusu. "Il ne s'est pas encore entraîné et n'affrontera donc pas le Standard", a déclaré le HVH en conférence de presse. Toutefois, le coach gantois pourra compter sur un Roman Bezus en pleine forme. "Je suis très satisfait de la façon dont il remplit ses tâches. De plus, il marque régulièrement et donne des passes décisives. Il joue très bien durant ses Playoffs", a conclu Hein Vanhaezebrouck.