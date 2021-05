Encore de nombreuses incertitudes pour l'Antwerp avant le déplacement à Genk

Franky Vercauteren sera, à nouveau, privé d'au moins un cadre pour le déplacement à Genk, mais il espère récupérer plusieurs cadres.

L'Antwerp se déplace à Genk ce jeudi et Franky Vercauteren était encore dans le doute, mardi, concernant la présence, ou non, de plusieurs de ses cadres. Même s'il y a des certitudes concernant les blessés de longue date: Jérémy Gelin peut espérer faire son retour dans le groupe, le match de jeudi arrive en revanche trop tôt pour Faris Haroun.

Mais le Great Old a aussi été touché par le Covid-19 ces dernières semaines: Didier Lamkel Zé et Dylan Batubinsika ont manqué les quatre premières rencontres des playoffs et ils ne sont pas encore assurés de pouvoir effectuer le déplacement à Genk. "Ce n'est pas encore très clair, ils doivent être testés mercredi. On espère que ces tests seront négatifs et qu'on pourra les sélectionner", explique Franky Vercauteren à HLN.