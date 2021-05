Jean-François Gillet : "Nous méritons un point au vu de la deuxième mi-temps"

Ce mercredi soir, le Standard de Liège s'est incliné à La Gantoise (2-0) lors de la cinquième journée des Playoffs 2.

Le Standard de Liège vient d'enregistrer sa quatrième défaite lors de ces Playoffs 2 à la Ghelamco Arena. La Gantoise a rapidement ouvert la marque via Malede avant de tuer la rencontre en toute fin de match grâce à une réalisation de Yaremchuk (90e+4e).

"La première mi-temps fut compliquée mais nous avons commencé à prendre le dessus peu avant la pause. Et en seconde période, nous ne sommes pas parvenus à concrétiser, c'est dommage. En fin de rencontre, nous devons mieux gérer et nous prenons une contre-attaque. Toutefois, je pense que nous méritons un point au vu de la deuxième mi-temps ce mercredi soir", a confié Jean-François Gillet à l'issue de la rencontre au micro d'Eleven Sports.

Le portier liégeois n'a plus qu'une rencontre à disputer avant de raccrocher ses crampons."J'ai fait mon temps, et je joue grâce à plusieurs circonstances. Mais je prends du plaisir et j'essaie d'aider ces jeunes à grandir le plus vite possible dans un grand club", a conclu Gillet.