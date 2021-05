Pour Laporta, c'est la fin d'un cycle

Beaucoup de joueurs devraient quitter le club dans quelques semaines.

Au terme d’une nouvelle saison décevante, le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a annoncé que de grands changements sont à prévoir l’été prochain pour repartir sur de nouvelles bases.

"Nous avons remporté la Coupe du Roi, nous en sommes très fiers, mais nous nous sommes faits éliminés très rapidement de la Ligue des Champions et nous avons perdu la Liga de manière incompréhensible. Un cycle vient de se terminer, nous entrons dans un processus de renouvellement, a clamé le dirigeant mardi à l’occasion de la fête du sport catalan. A partir de la semaine prochaine, des décisions seront prises afin de construire une équipe plus compétitive l'année prochaine pour remporter la C1 et la Liga."

Des propos pas rassurants du tout pour l’entraîneur Ronald Koeman, clairement menacé, tandis que des têtes d’affiche comme Gerard Piqué, Sergi Roberto, Sergio Busquets et Antoine Griezmann pourraient être mises en vente pour réaliser des économies et renflouer les caisses.