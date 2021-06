Abonnements: une prévente record pour le Club de Bruges

Champions de Belgique pour la deuxième saison consécutive, les Brugeois espèrent retrouver leur public pour défendre leur titre la saison prochaine. Et les supporters des Blauw en Zwart sont visiblement prêts à répondre présents.

La barre des 20.000 abonnements a, en effet, été dépassée en un temps records par le Club. 20.078 supporters ont profité de la phase de prévente pour prolonger leur abonnement. Une seconde phase de vente, destinée aux supporters qui n'étaient pas abonnés cette saison, sera ouverte du 8 au 10 juin, mais il ne restera que 2.000 sésames à se procurer.

Wow.. best fans in the world! 😍



𝐍𝐈𝐄𝐔𝐖 𝐑𝐄𝐂𝐎𝐑𝐃: 20.078 fans verlengden nu al voor volgend seizoen! 🏟️🔥



🔗 | https://t.co/ieZ5JhogEj pic.twitter.com/P9fuxOwE1C