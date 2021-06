Josh Cullen veut s'imposer en sélection: "C'est notamment pour ça que j'ai signé à Anderlecht"

Josh Cullen s'impose petit à petit en sélection et il l'affirme: c'est en partie grâce à son passage à Anderlecht.

Josh Cullen avait deux caps au compteur avant le coup d'envoi de l'exercice 2020-2021, il en est désormais à sept et devrait fêter la huitième, mercredi soir, contre Andorre en amical.

De quoi valider le choix effectué en début de saison? "Je sais que le sélectionneur analyse chaque joueur chaque match joué. Quand j'ai signé à Anderlecht en octobre, le lendemain, j'étais avec la sélection et le sélectionneur m'a assuré qu'il garderait un oeil sur moi, comme il le fait avec tous les joueurs", explique-t-il à The Irish Sun.

Un discours qui a en partie rassuré le médian irlandais, parce qu'il veut faire son trou avec les Boys in Green. "Je l'ai toujours dit, c'est mon objectif de m'imposer. Clairement, quand j'ai quitté West Ham pour Anderlecht, c'était pour jouer plus et être bien dans le rythme." Un choix visiblement payant et Josh Cullen veut continuer dans cette voie pour gagner ses galons de titulaire en sélection.