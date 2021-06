Amicaux : carton de la Suisse, l'Ukraine et la Turquie s'imposent

A une semaine du début de l'Euro, les formations poursuivent la préparation et certaines équipes abordaient une dernière rencontre amicale avant la compétition.

Turquie - Moldavie

La rencontre qui se jouait à Paderborn (Allemagne) a vu les hommes de Şenol Güneş dessiner leur victoire après la pause. Le Lillois Burak Yılmaz (58e) ouvrait le score, suivi par Cengiz Ünder (77e). Il s'agissait du dernier amical de la Turquie, qui ouvrira l'Euro vendredi prochain face à l'Italie.

Suisse - Liechtenstein

Opposée au Liechtenstein, la Nati a explosé son voisin sur le score fleuve. Un triplé de Gavranović (19e, 75e et 79e), le doublé de Fassnacht (46e et 70e), l'auto but de Frick (57e) et la réalisation de Fernandes (85e) fixaient le score à 7-0.

Ukraine - Irlande du Nord

Alors que l'Euro se profile pour les hommes d'Andrii Shevchenko, l'Ukraine restait sur sept rencontres consécutives sans victoire avant cette partie. Oleksandr Zubkov ouvrait le score après dix minutes de jeu.

Andorre - Irlande

Marc Vales (52e) ouvrait le score pour Andorre après la pause. Parrott (58e et 61e) inversait la tendance avant que Knight (84e) et Horgan (89e) ne fixent la victoire des Irlandais, non-qualifiés pour l'Euro.