🎥 Un partage à l'arrachée pour la Pologne

Une seule petite victoire au compteur polonais en 2021 avant l'Euro.

Les Polonais ont terminé leur préparation par un partage à domicile et devant un public enthousiaste, à domicile, contre l'Islande. Avec Robert Lewandowski, les Aigles Blancs se sont fait surprendre à la demi-heure par Albert Guomundsson, mais Piotr Zielinski a répondu dix minutes plus tard pour permettre à la Pologne d'égaliser avant la pause.

En seconde période, c'est encore l'Islande qui a pris les devants, grâce à une puissante et imparable reprise de volée de Brynjar Bjarnasson. Mais Robert Lewandowski et ses partenaires ont poussé jusqu'au bout et ont finalement arraché le partage dans les dernières minutes, grâce à un enchaînement contrôle poitrine, frappe du jeune Karol Swiderski (2-2).

Trois partages, une défaite et une seule victoire (contre Andorre), c'est le maigre bilan de l'équipe nationale polonaise en 2021, avant d'aborder l'Euro. Les Aigles Blancs débuteront leur tournoi lundi prochain contre la Slovaquie, avant de défier l'Espagne et la Suède.