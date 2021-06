Georginio Wijnaldum va manquer à Jürgen Klopp

En fin de contrat à Liverpool, le milieu de terrain néerlandais a signé pour trois années en faveur du Paris Saint-Germain ce jeudi.

Entraîneur de Georginio Wijnaldum (30 ans, 51 matchs et 3 buts toutes compétitions cette saison) durant cinq saisons à Liverpool, Jürgen Klopp a tenu à saluer le Néerlandais après sa signature au PSG.

"Il a fait partie intégrante de nos vies pendant si longtemps. Il n'y a rien qui ne me manquera pas chez lui. Le joueur qu'il est va me manquer comme un fou. Il a d'énormes qualités, c'est l'un des joueurs les plus intelligents que j'ai eu le privilège d'entraîner. Sa contribution était hors normes", a souligné le technicien allemand sur le site des Reds.