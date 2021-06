Les missions qui attendent Mbo Mpenza à Mouscron

Nouveau visage de l'organigramme de l'Excel Mouscron, Mbo Mpenza en a dit un peu plus sur les fonctions qui vont l'attendre dans les prochaines semaines au Canonnier.

Et Mbo Mpenza a d'ailleurs débuté sa conférence de presse par une précision importante sur sa fonction: Il ne sera pas "directeur sportif", mais bien "directeur du football".

Une première mission dans un club de D1A pour l'ancien Diable Rouge depuis la fin de sa carrière. Et une mission qu'il entend mener à bien. Et il en a dit un peu plus sur les "différentes tâches" qui lui seront réservées. "D'abord, mettre sur pied une structure sportive dans le club, avec le futur coach. Ensuite être le relais entre le Futurosport et les équipes premières et U21. Une tâche importante, mais pas simple."

"Je serai aussi un conseiller de tous les éducateurs et des coachs du club, car notre porte sera toujours ouverte. À côté de ça, je serai également impliqué dans les négociations. J'essayerai de trouver des nouveaux joueurs, mais toujours sous l'autorité de Paul Allaerts qui sera mon responsable", ajoute-t-il.