Mbo Mpenza revient à Mouscron en tant que directeur du football

DU changement dans la structure d'organisation de l'Excel Mouscron où Mbo Mpenza arrive.

Paul Alaerts, Mbo Mpenza, mais aussi Patrick De Clerck étaient présents en conférence de presse ce lundi pour annoncer l'arrivée de Mbo Mpenza.

Mais le président a d'abord tenu quelques mots concernant l'implication de l'actionnaire principal dans la cité hurlue. "J'ai toujours dit que nous avions confiance en Gérard Lopez, beaucoup de gens ont annoncé la fin du monde, mais il a décidé de rester malgré la relégation du club en D1B, et son objectif est clair: remonter en D1A le plus vite possible", explique-t-il.

Et pour s'aider à atteindre cet objectif, l'Excel a décidé de faire revenir un de ses anciens joueurs. Mbo Mpenza, nouveau direct du football du club mouscronnois.