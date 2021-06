Brian Priske veut imposer sa griffe à l'Antwerp : "Un jeu avec force, intensité et passion !"

Le nouvel entraîneur de l'Antwerp Brian Priske a été présenté à la presse ce vendredi. Malgré l'ambition du club, le Danois n'a pas peur et veut produire du beau football avec sa nouvelle équipe.

Brian Priske fait son grand retour en Pro League, mais cette fois-ci en tant qu'entraîneur. L'ex-joueur de Genk et du Club de Bruges espère réaliser de belles choses avec l'Antwerp : "Je suis content d'être ici et j'ai hâte de commencer. Je travaille déjà depuis plusieurs semaines afin de composer mon staff mais aussi mon noyau. Je ressens l'ambition et la passion de ce club", a-t-il déclaré en conférence de presse.

Il a déjà une idée de ce qu'il veut mettre en place comme jeu avec le Great Old : "Je suis un entraîneur qui aime jouer avec plusieurs systèmes. Je prône un pressing haut et je veux voir beaucoup d'intensité de la part de mes joueurs dans le jeu. C'est quelque chose que les fans de l'Antwerp veulent voir : un jeu avec force, intensité et passion !"

Des mots qui vont sans doute réjouir les supporters du Matricule 1 !