C'est officiel, Enzo Scifo sera le coach de Mouscron : "Un cadeau d'être ici"

Il ne manquait que l'officialisation et elle a eu lieu ce mardi via une conférence de presse au Canonnier : Enzo Scifo sera l'entraîneur de l'Excel Mouscron en D1B.

Après cinq ans sans poste, Enzo Scifo (55 ans) est de retour sur un banc : l'Excel Mouscron a officialisé l'arrivée de celui qui avait déjà dirigé les Hurlus de 2007 à 2009, et n'avait plus entraîné depuis 2016 et son départ de l'Union Belge à la suite de Marc Wilmots. Il coachait à l'époque les U21 belges. "Quand on m'a contacté pour venir ici, j'ai pris ça comme un cadeau du ciel. Je n'avais pas perdu ma volonté d'entraîner mais après cinq ans sans club et sans proposition, vous finissez par desespérer un peu", confesse Scifo, sans fard. "Aujourd'hui, ce désespoir est derrière moi, du moins je l'espère".

Le plus dur reste cependant à faire pour l'ancien joueur d'Anderlecht, de l'AS Monaco et de l'Inter Milan : Mouscron n'a qu'un objectif et c'est la remontée immédiate. "Je sais où je mets les pieds. J'ai confiance en moi et j'ai la confiance de la direction, ce ne sera pas facile mais j'ai envie de reprendre du plaisir", déclare Enzo Scifo. Concernant le staff et le noyau, l'ex-Diable Rouge va se mettre au travail. Emile Mpenza devrait l'assister ; pour le reste, "je vais chercher dans les limites de notre budget, et on ne prendra pas quelqu'un pour dire de prendre quelqu'un", précise-t-il. L'opération remontée commence au Canonnier.