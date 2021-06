Fernando Santos se méfie de la Belgique : "Un adversaire très fort"

Présent en conférence de presse ce samedi, le sélectionneur du Portugal Fernando Santos a évoqué le choc à venir face aux Diables Rouges.

J-1 avant le choc entre la Belgique et le Portugal. Présent en conférence de presse ce samedi après-midi, le sélectionneur de la Seleçao, Fernando Santos, s'est exprimé sur les Diables Rouges, dans des propos relayés par le quotidien sportif A BOLA.

"Nous devrons nous méfier de l'ensemble des joueurs"

L'ancien entraîneur du Benfica sait qu'il devra surveiller chacun des onze Diables présents sur la pelouse. "Ils jouent ensemble depuis longtemps. C'est une équipe très cohérente défensivement et avec beaucoup de créativité offensivement. Nous devrons nous méfier de l'ensemble des joueurs [...] Nous jouons cette finale pour gagner contre un adversaire très fort, et qui veut absolument l'emporter aussi."

Face à la puissance offensive des hommes de Roberto Martinez, le technicien portugais a mis l'accent sur la solidité défensive de son équipe. "lls jouent avec trois milieux de terrain, et Kevin De Bruyne dans un rôle plus avancé [...] D'abord, ce sera à nous de bien défendre, comme nous l'avons fait contre la France. Et nous avons aussi de la qualité avec le ballon. La Belgique a marqué 8 buts mais nous en avons marqué 7 dans un groupe très difficile." De quoi donner lieu à une rencontre disputée ? Réponse demain soir. Coup d'envoi à 21h.