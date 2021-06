Les clubs belges doublés dans le dossier Julien Ngoy ? Des formations étrangères ont soumis des offres à Eupen

Le joueur âgé de 23 ans avait fait son retour en Belgique cet été en quittant l'Angleterre et Stoke City pour rejoindre Eupen. Un retour payant et réussi.

Considéré comme l'un des plus grands talents belges dans sa catégorie d'âge, Julien Ngoy avait été formé au Club de Bruges et au Sporting d'Anderlecht avant de rejoindre l'Angleterre fort jeune. L'été dernier, il a décidé de revenir en Belgique après avoir été séduit par le projet eupenois. Et ce fut la saison de l'éclosion pour le natif d'Anvers. L'attaquant est devenu titulaire indiscutable sous les ordres de Benat San José et a planté six buts et distillé un assist en 32 rencontres de championnat.

© photonews

Sous contrat jusqu'en 2022 avec les Pandas, le joueur âgé de 23 ans devrait être vendu en cas de belle offre étant donné qu'Eupen est dans l'obligation de vendre ses meilleurs joueurs cet été vu qu'Aspire ne veut plus injecter d'argent. Alors que le club germanophone réclamait 5 millions d'euros cet hiver quand le Standard de Liège était venu frapper à la porte, le prix de Ngoy serait de 2 millions d'euros dorénavant. Une très belle affaire pour les clubs belges qui devront rapidement passer à l'attaque ces prochains jours. Plusieurs cadors de D1A sont intéressés, mais n'ont pas encore dégainé. À force de trop traîner, ils pourraient se faire doubler.

© photonews

En effet, deux clubs français et le Partizan Belgrade ont fait des offres concrètes et pourraient ainsi s'adjuger les services de l'Eupenois, selon nos informations. Le Standard pourrait réactiver la piste Ngoy ainsi que le Club de Bruges et le Sporting d'Anderlecht. L'attaquant a été formé chez les Blauw en Zwart et les Mauves, et c'est toujours utile d'avoir des joueurs formés au club sur sa liste quand on évolue sur la scène européenne. Affaire à suivre...