À la loupe : la performance de Roman Yaremchuk contre la Suède

Hier soir, Roman Yaremchuk a pris part à la victoire de l'Ukraine contre la Suède (1-2), en huitième de finale de l'Euro. Retour sur sa prestation individuelle.

L'aventure continue pour l'Ukraine. Hier, la Sbirna a validé son ticket pour les quarts de finale de l'Euro 2020 en s'imposant face à la Suède au bout des prolongations (1-2). Présent dans le onze de base, Roman Yaremchuk a participé à la victoire de son équipe. Gros plan sur sa performance à Hampden Park.

Une association fructueuse avec Yarmolenko

Au coup d'envoi, l'Ukraine a troqué son habituel 4-3-3 contre un système à trois défenseurs. Le Buffalo a occupé la pointe de l'attaque de ce schéma de jeu inédit, organisé en 3-4-3, avec Yarmolenko et Shaparenko à ses côtés. En pratique, Roman Yaremchuk a joué plus proche du premier que du second, car ce dernier évoluait dans un rôle à cheval entre milieu offensif et central.

L'association entre l'attaquant de La Gantoise et celui de West Ham a donné quelques belles séquences, à l'image de ce une-deux réussi dans la surface qui a débouché sur la première occasion du match. Servi au point de penalty, le numéro 9 a vu sa tentative repoussée par Olssen (photo). Le natif de Lviv a également manqué une reprise acrobatique à la demi-heure de jeu.

À l'heure de jeu, l'entrée de Malinovskyi a légèrement modifié l'organisation tactique des Bleus et Jaunes. Roman Yaremchuk et Yarmolenko ont formé la paire à l'avant tandis que l'ancien joueur de Genk a densifié l'entre-jeu. Alors que le premier servait de point d'appui, le second prenait la profondeur. C'est sur ces bases que le Buffalo a créé une occasion de but en servant le Hammer sur contre-attaque (66ème).

36 ballons touchés en 90 minutes

En première période, les Jovto-Blakytni ont subi la domination adverse. Efficaces dans le contre-pressing, les Suèdois ont empêché les Ukrainiens de construire et sont parvenus à récupérer le ballon haut sur le terrain. Dans ces conditions, l'influence de Roman Yaremchuk a été réduite (seulement 36 ballons touchés). Le joueur de 25 ans a surtout demandé le cuir dans les pieds pour jouer en dévitation, en quelques touches de balle. Avec 77% de passes réussies, il n'a pratiquement pas perdu de ballons. Un point important, surtout lorsque l'Ukraine avait du mal à conserver le cuir. Finalement, le premier acte s'est achevé sur un score de parité, Forsberg (43ème) ayant répondu à Zinchenko (27ème).

😧 Match compliqué pour Yaremchuk ⏲️ 90 minutes🥅 2 tirs👟 77% de passes réussies (20/26)🔑 1 passe clé🦶 36 touches de balle✈️ 29% de duels aériens gagnés (2/7)🦵 1 tacle🙌 2 récupérations📝 Note WhoScored: 6.29/10 pic.twitter.com/mOWcMM00Vo — Ma Pro League (@MaProLeague) June 29, 2021

Au retour des vestiaires, le match s'est emballé. Pendant une vingtaine de minutes, le ballon est rapidement passé d'un camp à l'autre. Alors qu'il avait l'habitude d'orienter ses déplacements vers la droite du rectangle lors de la première mi-temps, Roman Yaremchuk a fait l'inverse en seconde période. En effet, il a plutôt eu tendance à se tourner vers la gauche, même si ses appels se sont globalement concentrés dans l'axe. Mais l'ancien joueur du Dinamo Kiev a manqué d'autorité dans les airs, avec seulement 29% de duels aériens remportés.

Sur le plan défensif, l'attaquant ambidextre s'est contenté du minimum. Toutefois, malgré son inactivité au pressing, il a fait preuve d'agressivité sur les rares duels défensifs qu'il a disputés, Son tacle glissé rageur aux abords de sa propre surface (36ème), accompagné d'un jeu au sol, peut en témoigner (photo).

Dans l'ensemble, Roman Yaremchuk a donc réalisé une prestation satisfaisante à Glasgow hier soir, même s'il n'est pas parvenu à trouver la faille. Une nouvelle étape attend le Belgicain désormais. Lui et sa sélection rencontreront l'Angleterre au Stadio Olimpico de Séville ce samedi. Coup d'envoi à 21h.