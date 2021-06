Guardiola sous le charme de Lavia: il va rejoindre le groupe pro !

D'ailleurs, le technicien catalan aurait, d'après le site City-Xtra, qui suit de très près Manchester City, demandé à ce que le jeune talent belge soit dans son noyau pro cette saison, lui qui était déjà avec les U23 alors qu'il n'a que 16 ans.

Le jeune joueur a été élu meilleur joueur des U23 la saison dernière. Il pourrait donc aller plus encore un peu plus vite vers ses premières minutes en Premier League la saison prochaine.

Pep Guardiola wants to promote Roméo Lavia to the #ManCity first-team squad next season.



[@mcgrathmike/@TeleFootball]