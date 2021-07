🎥 Le nouveau maillot extérieur du Sporting d'Anderlecht

Mêmes couleurs, design différent. L'an dernier, le Sporting d'Anderlecht avait un maillot mauve et un maillot blanc, ce sera encore le cas cette saison. Le second maillot du Sporting pour la saison 2021-2022, présenté ce vendredi, est en effet blanc. Il est disponible pour les supporters en pré-commande sur le site officiel du club bruxellois.

This shirt is yours. Pre-order (y)our new away shirt on https://t.co/iPXzLZ2VVD. ⁰🟣âšȘ#ThisShirtIsYours pic.twitter.com/HFkPHbsyA5