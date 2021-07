La Suisse en route vers un second exploit ?

Après sa magnifique qualification contre la France, la Nati se retrouve sur un petit nuage et affrontera l'Espagne sans pression. De son côté, la Roja a une belle occasion de se hisser dans le dernier carré de cet Euro malgré un parcours en dents de scie.

Qui sera le premier qualifié pour les demi-finales de l'Euro ? Avant la rencontre entre la Belgique et l'Italie, la Suisse et l'Espagne s'affrontent ce soir à 18h du côté de Saint Pétersbourg dans une affiche à laquelle peu de monde s'attendait.

Pour la Suisse, l'Euro est déjà réussi. Après une phase de poules plutôt compliquée avec un partage contre les Pays de Galles et une lourde défaite contre l'Italie 3-0, la Nati a validé son ticket pour les 8es de finale en s'imposant face à une Turquie méconnaissable (3-1).

Opposés aux champions du monde français en 8es, les Suisses pensaient déjà rentrer à la maison. Mais c'était sans compter sur la détermination des hommes du sélectionneur Petkovic qui ont livré une prestation cinq étoiles et qui se sont qualifiés au terme de la séance de tirs au but face à des Bleus décevants.

Contre l'Espagne, la nation helvétique n'aura pas réellement de pression et si elle n'est pas favorite sur papier, elle pourrait créer un second exploit face à une Roja qui n'est clairement pas du même calibre que l'Equipe de France.

Après son très beau doublé contre les Français, Haris Seferovic sera probablement le joueur à suivre tout comme Steven Zuber qui est actuellement le meilleur passeur de la compétition avec quatre assists. Une absence sera tout de même à noter côté suisse puisque le capitaine et homme du match contre la France Granit Xhaka est suspendu.

L'Espagne de retour au meilleur moment

Pour l'Espagne, la donne est différente. La Roja a une occasion en or d'accéder au dernier carré de la compétition sans avoir réellement brillé durant le tournoi. Après deux nuls contre la Suède et la Pologne (0-0 et 1-1), les hommes de Luis Enrique ont dû attendre la dernière rencontre pour se rassurer.

Contre la Slovaquie, les Espagnols ont déroulé en s'imposant 0-5 et se sont assurés la qualification pour les 8es de finale. Opposée à la Croatie lors du tour suivant, la Roja s'est fait peur mais s'est finalement imposée 3-5 durant les prolongations au terme d'une rencontre folle.

Contre la Suisse, l'Espagne tentera probablement de créer le jeu même si la Suisse a montré de belles capacités en reconversion offensive. Contrairement aux Suisses, aucune absence n'est à noter du côté espagnol. Il sera intéressant de voir quel trio offensif Luis Enrique alignera ce soir sachant qu'il a déjà titularisé Sarabia, Olmo, Ferran Torres ou encore Gerard Moreno au cour des dernières rencontres. Seul Morata semble être sûr de débuter ce soir.

Si l'Espagne part bien favorite, les rencontres précédentes ont déjà montré que personne nétait à l'abri d'une surprise lors de cet Euro. La première rencontre de ces quarts risque d'être animée !