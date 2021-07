Brian Priske apporte un vent de fraîcheur à l'Antwerp

La Jupiler Pro League est sur le point de reprendre. Les supporters de l'Antwerp se réjouissent déjà des changements apportés par le nouvel entraîneur Brian Priske. Il a fait bonne impression auprès des joueurs. Le Danois met l'accent sur la cohésion et la bonne ambiance.

Le championnat belge va reprendre ses droits dans moins de dix jours. L'Antwerp ouvre la saison avec un déplacement difficile du côté de Malines. Troisième la saison dernière, le matricule 1 s'est bien renforcé et vise à nouveau le plus haut possible.

Les joueurs ont remarqué une grande différence par rapport à la saison dernière, lorsque Ivan Leko était aux commandes. Alors que le Croate allait souvent à la limite du conflit, Priske semble aborder les choses de manière plus positive. "L'entraîneur essaie de créer une atmosphère positive dans tout ce que nous faisons. Qui se sent bien, sera plus performant. Il prend l'initiative de mieux connaître les caractères des joueurs", explique Ritchie De Laet à GVA.

Le Danois a également des côtés innovants. Il a laissé son groupe choisir sa propre musique pendant l'entraînement, les joueurs ont également été impressionnés. "Nous n'étions pas habitués à cela. Avec cet entraîneur, la devise est : plus c'est fort, mieux c'est.

Birger Verstraete a également mis en garde les supporters contre les célébrations passionnées de Brian Priske. "L'entraîneur est fou de buts. Quand on marque, il devient fou. Je l'ai vu applaudir à genoux environ trois fois déjà."