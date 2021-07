🎥 Les nouveaux maillots du RFC Seraing

Nouveau venu en Pro League, le RFC Seraing présente ses nouveaux maillots.

Quelques jours avant la reprise du championnat, le RFC Seraing, qui avait dompté Waasland-Beveren en barrages pour gagner le droit de monter en Pro League, présente ses nouveaux maillots: noir et rouge pour le maillot home, blanc et bleu ciel pour la tunique away.

Des maillots qui connaîtront leurs premières sorties officielles à Courtrai le 24 juillet et contre Malines, une semaine plus tard.