Camavinga: la prolongation n'est pas à exclure

Le jeune prodige du Stade de Rennes pourrait très bien faire une saison de plus avec Jérémy Doku.

Alors qu’il entame sa dernière année de contrat, Eduardo Camavinga (18 ans, 35 matchs et 1 but en L1 pour la saison 2020-2021) n’a toujours pas prolongé au Stade Rennais. Le milieu de terrain est annoncé de plus en plus proche de la sortie. Mais pour son président Nicolas Holveck, l’international tricolore n’a pas totalement écarté l’hypothèse d’une prolongation.

"L’une des priorités est de réduire l’effectif. On a 8 ou 9 joueurs à sortir. Reste le gros dossier Eduardo, tout est toujours ouvert, soit pour un départ éventuel, soit pour le prolonger, a envisagé le dirigeant sur RMC. C’est le gros dossier en cours. Tout est ouvert. Il ne partira pas pour rien. Nous avons eu beaucoup d’échanges, mais rien n’est fait dans un sens ou dans l’autre."

Une décision sera donc prise avant la fin du mercato. En attendant, Manchester United et le Paris Saint-Germain sont à l'affût.