Le Shakhtar Donetsk veut reconquérir l'Ukraine avec son nouveau coach

Le Racing Genk sera opposé au club ukrainien au 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions, dont le tirage au sort a été effectué lundi midi au siège de l'UEFA à Nyon, en Suisse. Le match aller aura lieu le 3 ou 4 août, le match retour le 10 août.

Vice-champion de Belgique, Genk n’était pas tête de série pour ce tirage au sort et avait donc de fortes chances de tomber sur un gros morceau. Ce fut le cas le Shakhtar Donetsk qui veut faire mieux que la saison dernière. Alors qu'il dominait le championnat ukrainien depuis de nombreuses années, le Shakhtar s'est fait surprendre par le Dynamo Kiev lors du dernier exercice mais compte bien réagir et reconquérir l'Ukraine à l'issue de la campagne 2021-2022. Sur la scène européenne, le Shakhtar Donetsk avait bouclé la phase de poules de la Ligue des champions à la troisième place de son groupe B, derrière le Real Madrid et le Borussia Mönchengladbach mais devant l’Inter Milan, avant d’atteindre les huitièmes de finale de l'Europa League (élimination contre l’AS Rome).

© photonews

Pour entamer ce nouveau chapitre, la direction du club a décidé de ne pas continuer avec Luis Castro et de faire confiance à Roberto De Zerbi. Ce dernier a apporté une touche de fraîcheur à tout le football italien après trois années passées à Sassuolo. Ce passionné de football aux idées de jeu bien marquées met en place un football courageux et offensif, mêlant possession, ambition et prise de risque. Il a permis à Sassuolo de terminer à la huitième place deux fois de suite en Serie A.

Le technicien italien peut déjà compter sur un noyau assez complet avec des joueurs de qualité comme Marlos, Junior Moraes, Tetê, Konoplyanka, Solomon, Maycon, Alan Patrick, Stepanenko, Dodô, Matvienko et Ismaily. De plus, le club de la Donbass a enregistré les arrivées de Pedrinho (18 million d'euros), de Marlon (10 millions d'euros) et de Lassina Traoré (10 millions d'euros) cet été.

© photonews

Le Shakhtar, une histoire d'amour entre le Brésil et l'Ukraine

Depuis 2002, le Shakhtar a choisi de miser sur la filière brésilienne avec de la technine au niveau offensif tout en gardant la rigueur ukrainienne en défense et cela a porté ses fruits (13 titres nationaux, 10 Coupes d’Ukraine et la Coupe de l’UEFA en 2009).

Parmi les éléments les plus connuspassés par le club, il y a Willian, Fred, Fernandinho, Elano, Ilsinho, Matuzalem, Taison, Bernard, Alex Teixeira, Douglas Costa, Brandao, Luiz Adriano et Jadson.

Tirage très compliqué mais...

Genk est prévenu. Les Limbourgeois vont affronter une formation habituée à disputer la Ligue des champions chaque saison. Toutefois, les Mineurs ont un nouvel entraîneur et celui-ci devra rapidement s'adapter à son nouvel environnement et mettre en place son schéma de jeu.