Officiel : le nouveau sélectionneur de la Russie est connu

Stanislav Cherchesov n'a pas survécu à l'Euro décevant de la Russie.

Battue par la Belgique (3-0) et le Danemark (4-1), la Russie a connu une douloureuse élimination en phase de poules du dernier Euro.

Stanislav Cherchesov a ainsi été remercié après cinq années à la tête de la sélection. Et la Fédération russe s'est tournée vers Valery Karpin.

L'ancien milieu passé par la Real Sociedad ou encore Valence, et ancien international à plus de 70 sélections, était jusqu'ici entraineur du FK Rostov, après des expériences au Spartak Moscou et Mallorca.

L'annonce a été communiquée un peu plus tôt alors que Valery Karpin et son équipe défiaient le Dynamo Moscou (défaite 0-2). L'entraîneur de Rostov combinera son travail en club et avec l'équipe nationale lors des six prochains mois.