Un nouveau second gardien pour Chelsea

Chelsea va encore surprendre au poste de second gardien, amenant un nouveau concurrent au n°2, Kepa.

Marcus Bettinelli (29 ans) va devenir le nouveau gardien de but de Chelsea, avec pour objectif de concurrencer l'Espagnol Kepa pour le poste de doublure d'Edouard Mendy. C'est ce que révèle le Daily Mail ce mardi. Bettinelli était libre après la fin de son bail à Fulham et aurait pu rejoindre Aston Villa (avec plus de garanties de temps de jeu) mais aurait privilégié une signature à Chelsea, champion d'Europe.