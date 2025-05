Surprenant : un joueur d'Anderlecht devance Karetsas et Talbi dans la prestigieuse liste du Golden Boy

Le média italien Tuttosport a de nouveau publié sa liste annuelle des cent plus grands talents du football européen de moins de 21 ans dans le cadre du prestigieux Golden Boy Award.

À la surprise de beaucoup, le joueur issu de Jupiler Pro League et classé le plus haut n'est pas Chemsdine Talbi, l'international marocain du Club de Bruges, ou Kos Karetsas, la perle de Genk, mais bien... Jan-Carlo Simic d'Anderlecht.

Le défenseur de 20 ans, qui a rejoint le RSCA l'été dernier, se classe à la 24e place. Il devance ainsi quelques noms marquants de la Jupiler Pro League. Talbi occupe la 34e place, le gardien de Genk Mike Penders est 62e et Karetsas seulement 82e. Des talents comme Joaquin Seys (42e) et Kyriani Sabbe (59e) sont également classés en dessous de Simic.

Cette nomination peut logiquement surprendre. Car bien que Simic montre du potentiel, Anderlecht n'a pas réalisé une grande saison et le Serbe est par moments sorti du onze. Talbi et Karetsas sont depuis longtemps considérés comme des grands talents de leur génération.

Le Golden Boy Award a une histoire riche. Des noms célèbres tels que Messi, Rooney, Haaland et Bellingham ont déjà soulevé ce trophée. Le gagnant est sélectionné par un panel de trente médias européens, dont Voetbal International et Gazzetta dello Sport. Le top trois de cette année se compose des sensations du Barça Lamine Yamal et Pau Cubarsí, ainsi que de la révélation du PSG Désiré Doué.

En tout, huit joueurs de la compétition belge figurent sur la liste, aux côtés de trois Belges évoluant à l'étranger : Malick Fofana (21e), Mika Godts (66e) et Julien Duranville (75e). Une belle reconnaissance de la génération à venir.