L'Europe pour garder Rik De Mil ? Un club du top 6 espère chiper le coach du Sporting Charleroi

Ce soir, l'Antwerp affronte Charleroi pour le dernier ticket européen du football belge. L'avenir de Rik De Mil dépend-t-il de ce match ?

Selon Sporza, le nom de Rik De Mil revient en effet de plus en plus souvent dans les couloirs de La Gantoise. De Mil correspond au profil recherché par les Buffalos : un entraîneur qui connaît bien le championnat belge et qui opte pour un football offensif et positif.

Cette saison, dans un contexte parfois compliqué en coulisses et en tribunes, Rik De Mil a proposé un football intéressant et emmené Charleroi jusqu'en barrages européens après avoir survolé les Europe Playoffs. Un parcours qui peut être ponctué d'un ticket européen ce soir face à l'Antwerp.

Du côté du Sporting, on ne compte pas laisser partir Rik De Mil, très apprécié, quelques jours après avoir présenté le fameux "plan 2027-2030" ayant notamment pour mot d'ordre "Dream big" (rêver en grand). Ce serait un message très négatif. De Mil lui-même affirme que son travail à Charleroi n'est "pas terminé".

C'est même Rik De Mil qui, selon Bayat, aurait visualisé la stratégie sportive du RCSC : "Sa stratégie devient réellement la vision du club", a déclaré Mehdi Bayat dans La Dernière Heure. Bref : un départ serait un énorme camouflet. Mais Gand a des moyens, et De Mil pourrait apprécier de se rapprocher de chez lui.

La Gantoise veut quoi qu'il en soit disposer de son T1 dès le 16 juin, date de reprise des entraînements. On sera donc très vite fixé en ce qui concerne l'avenir de Rik De Mil. Un autre nom se chuchote à la Planet Group Arena : celui de Jonas De Roeck. Pour toutes les raisons susmentionnés, il paraît plus crédible...