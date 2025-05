Vers une saga judiciaire ? Georges-Louis Bouchez confirme son opposition à la réforme de la Pro League !

Les Francs Borains ne sont pas satisfaits de la réforme de la Pro League, et surtout du statut spécial dont disposeront les équipes U23 en Challenger Pro League. En conférence de presse, Georges-Louis Bouchez a confirmé que son club se porterait devant l'Autorité de la Concurrence.

Ce mercredi matin, Georges-Louis Bouchez était présent à la conférence de presse organisée par les Francs Borains à l'occasion de l'officialisation d'Igor De Camargo en tant que nouveau T1. Mais ce n'est pas le seul thème qui a été évoqué, comme le rapporte La Dernière Heure.

Le président du RFB a en effet répondu aux questions concernant la réforme de la Pro League, à laquelle il est de notoriété publique qu'il est opposé. Bouchez l'a encore confirmé : "Nous contesterons la réforme après le "oui" de l'ACFF", déclare-t-il.

Son principal problème : le statut particulier des équipes U23. Un nombre de 4 équipes U23 devra rester en Challenger Pro League, ce qui signifie qu'à moins qu'une autre équipe de jeunes monte de D1 ACFF ou D1 VV, les équipes U23 de Genk, Anderlecht, Bruges et Gand seront quasi-assurées de se maintenir.

"Cela signifie qu'une équipe 10e dans un championnat à 14 pourrait descendre ? Seraing et le RFB seraient descendus cette saison dans cette formule. J'ai du mal à saisir la décision de l'ACFF, même si je comprends que des millions d'euros servent d'incitant", grince le président des Francs Borains.

Pour Bouchez, le championnat risquerait d'être faussé. "On pourrait voir des équipes U23 très différentes entre décembre et la fin de saison. On ne peut pas avoir une ligue ouverte et fermée en même temps", regrette-t-il. "Oui, nous nous présenterons devant l'Autorité de la concurrence, et nous reprendrons l'argumentaire de la Pro League elle-même contre Beveren en 2020 quand les championnats s'étaient finis plus tôt".