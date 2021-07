Sebastian Kehl en dit un peu plus concernant l'avenir d'Erling Håland

Le futur directeur sportif du BvB é évoqué la situation du buteur norvégien.

Malgré le vif intérêt de Chelsea, l’attaquant Erling Håland (21 ans, 41 matchs et 41 buts toutes compétitions pour la saison 2020-2021) est parti pour passer une saison supplémentaire au Borussia Dortmund. Le futur directeur sportif du BvB, Sebastian Kehl a beaucoup discuté avec Mino Raiola, l’agent d’Håland, ces derniers jours dans le cadre du transfert de Donyell Malen et il n’a entendu aucun mot laissant présager un départ du Norvégien.

"Håland restera-t-il cet été ? Oui. Au cours des discussions avec Mino Raiola (agent d'Erling Haaland) à propos du transfert de Donyell Malen, je n'avais pas le sentiment que nous devions nous revoir bientôt à propos d'Erling. Et nous avons déjà souligné 1000 fois que nous ne voulons pas le laisser partir. Je suis convaincu que le Borussia Dortmund sera un club fantastique pour lui la saison à venir pour se développer davantage. Nous nous sommes positionnés clairement et avons souligné à plusieurs reprises que nous ne vendrons pas Erling cet été. C'était exactement la même chose pour Jadon Sancho l'année dernière jusqu'au dernier jour du mercato. On a tous vu comment ça avait terminé. Je veux dire : personne ne devrait nous sous-estimer. Nous ne voulons pas l'abandonner", a répété l’Allemand dans des propos relayés par Bild.