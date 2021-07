Officiel: l'Antwerp attire un ancien de l'Ajax

L'international Danois débarque au Bosuil.

Viktor Fischer est un joueur de l'Antwerp. Le Great Old a annoncé ce vendredi la signature pour 4 ans du désormais ancien ailier du FC Copenhague.

International danois (21 caps, 3 buts entre 2012 et 2018), Viktor Fischer avait débuté sa carrière à l'Ajax, où il est resté cinq ans et où il a inscrit 33 buts en 111 matchs, il est ensuite passé par Middlesbrough et Mayence, avant d'arriver à Copenhague, où il est en place depuis trois ans et demi.