Prolongation en vue pour Adnan Januzaj

L'ailier belge aurait déjà reçu une proposition de la part de son club.

Adnan Januzaj n'a plus qu'un an de contrat à Saint-Sébastien, mais la Real Sociedad veut construire sur le long terme avec son Diable Rouge. Selon les informations d'AS, l'ailier belge a rencontré sa direction jeudi et reçu une proposition de prolongation. "Une proposition à laquelle Adnan Januzaj devrait répondre favorablement", avance le quotidien espagnol.

Le Belge était arrivé en 2017 à Saint-Sébastien et il est rapidement devenu l'un des chouchous du public basque. En quatre ans, il a disputé 124 rencontres, inscrit 18 buts, distillé 18 assists et remporté une Coupe d'Espagne avec la Real Sociedad.