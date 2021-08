Aron Donnum a laissé sa carte de visite : "Je sais quoi faire dans cette position"

Il était attendu presque comme le messie par les supporters liégeois : Aron Donnum n'a pas manqué ses débuts avec le Standard.

Entré au jeu pour le dernier quart d'heure, Aron Donnum devait amener de la folie dans le jeu liégeois, déséquilibrer la défense flandrienne et faire la différence : c'est exactement ce qu'il a fait, provoquant plusieurs corners consécutifs par ses arabesques sur le flanc droit du Standard. La technique du Norvégien, arrivé de Valerenga il y a une semaine, est au-dessus de la moyenne et devrait faire mal aux défenseurs.

"Le coach m'a juste dit d'être moi-même, mais aussi de me battre, car c'est la marque de fabrique du club. Du banc, j'ai pu voir que mes équipiers ont travaillé très dur. Nous avons été patients et avons été chercher ce but", se réjouit Donnum, immédiatement présent en conférence de presse après ses premières minutes. "Mes intentions sur le but sont bien de centrer, je suis dans cette position assez souvent et je sais que si j'envoie un ballon tendu, ce sera dangereux", affirme-t-il. "Ce qui me frappe ici ? L'intensité du championnat, je vais devoir m'y habituer".

Titulaire la semaine prochaine ?

Aron Donnum postule clairement à une place de titulaire au Standard. "Il amène des qualités différentes du reste du groupe. Aron va apporter quelque chose d'autre, et aujourd'hui il a amené cette fraîcheur qui a fait la différence", se contente de résumer Mbaye Leye. Les supporters, eux, espèrent bien voir leur nouveau n°11 plus longtemps sur le terrain.