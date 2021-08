Mike Vanhamel retient beaucoup de choses positives après le partage contre La Gantoise

Le capitaine du Beerschot était très heureux de la mentalité affichée par son équipe après la remontée contre La Gantoise (2-2).

"Je viens de voir la conférence de presse des entraîneurs et ils ont l'air de le prendre plutôt à la légère, mais avant les deux buts, nous avions déjà créé quelques occasions. Et cela dans un match à l'extérieur contre un candidat aux Playoffs 1, ce n'est pas mal. Bolat a encore fait quelques bons arrêts, sinon nous aurions marqué ce but plus tôt", a lâché le Mike Vanhamel.

Le Beerschot a pu compter sur son attaquant Noubissi, qui a fait son retour après une longue blessure. Il a été immédiatement décisif avec un but. "Il est très important pour nous. Non seulement pour marquer des buts, mais aussi pour sa force physique. Il s'attaque aux défenseurs centraux et peut gagner beaucoup de duels. Aujourd'hui, il a encore montré qu'il était une arme importante", a déclaré le gardien de Beerschot.

Un point synonyme d'espoir ?

Après la défaite contre le Cercle de Bruges, le Beerschot semblait se diriger vers un 0 sur 6. Ce point inattendu est peut-être le point d'espoir pour éviter de parler d'un départ raté. "Pour le monde extérieur peut-être, mais pour nous c'est différent. Contre le Cercle, on aurait tout aussi bien pu prendre un point. Nous pouvons nous appuyer sur ce point : la mentalité, Marius (Noubissi) est de retour... Nous pouvons nous souvenir de beaucoup de choses positives après cette journée", a conclu Vanhamel.