Bosz n'est pas content de son équipe: "Normalement, on doit battre Brest"

Le tout nouveau coach de Lyon a connu un premier match compliqué.

Pour son premier match de Ligue 1 sur le banc de l'Olympique Lyonnais, Peter Bosz a dû se contenter d'un match nul contre Brest (1-1) à domicile ce samedi. Après la rencontre, le coach de l'OL s'est dit très déçu du résultat, mais aussi de la manière.

"Normalement, on doit gagner à la maison contre Brest. On a perdu deux points, a regretté le technicien néerlandais au micro d'Amazon Prime Video. Il faut qu'on progresse dans tous les domaines, on l'a vu cet après-midi. Tout le monde voulait le ballon dans les pieds, je n'ai vu aucun joueur faire des appels en profondeur derrière la défense en première période. Je l'ai vu tout de suite après les deux changements (les entrées de Paqueta et Slimani à la place de Mendes et Cherki à l'heure de jeu, ndlr)."

Les Gones ont une semaine pour travailler et offrir un meilleur visage contre Angers.