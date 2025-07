Officiel : Anderlecht annonce la successeuse de Kenneth Bornauw au poste de CEO Non-Sports

Anderlecht tient la remplaçante de Kenneth Bornauw : Isabelle Vanden Eede deviendra CEO Non-Sports à partir du 1er septembre. Elle quitte Orange Belgium pour rejoindre le club bruxellois.

Début juin, un départ surprenant a eu lieu à Anderlecht : le CEO Non-Sports Kenneth Bornauw a décidé de quitter le club. Il est toutefois resté actif durant la recherche de son successeur.

C'est désormais chose faite. Isabelle Vanden Eede prendra la relève à partir du 1er septembre 2025. Âgée de 50 ans, elle arrive en provenance d’Orange Belgium, où elle occupait le poste de Chief Brand, Communication & ESG Officer.

"En tant que responsable des opérations et des activités commerciales chez les Mauves et Blancs, elle mettra son expertise stratégique et commerciale au service du plus grand club du pays, après une carrière riche dans le secteur des communications et télécoms", écrit Anderlecht sur son site officiel.

Isabelle Vanden Eede est la nouvelle CEO Non-Sports d'Anderlecht

Originaire de Bruxelles et parfaitement bilingue, Vanden Eede a brièvement réagi à sa nomination : "Je suis impatiente de mettre à profit mes compétences après 15 ans passés dans le secteur des télécoms pour contribuer au fonctionnement quotidien du club. Je souhaite apporter mon expérience et mon expertise à l’ambition et à l’énergie qui animent ce club."

Elle dirigera donc désormais le fonctionnement opérationnel et commercial du Royal Sporting Club Anderlecht et elle formera la direction du club aux côtés du CEO Sports Tim Borguet et du CFO Tim Vanheuverzwijn.