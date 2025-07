Dender a-t-il encore les armes pour créer la surprise ? L'intersaison n'a pas épargné Vincent Euvrard

Dender commence la saison avec des sentiments mitigés. L'équipe a connu une préparation délicate mais attend encore des renforts.

En préparation, Dender a connu quelques matchs frustrants, comme contre Groningen (0-2) et Heracles (1-2). Mais l'équipe n'a pas perdu la générosité dans l'effort qui faisait sa force la saison dernière, comme en témoigne le dernier match accroché contre Anderlecht (défaite 0-1).

Cependant, le problème offensif reste clair : les buts se font (trop) rares. Sur le plan tactique, Euvrard a opté pour une approche différente cette saison. Alors qu'il utilisait un schéma en 3-5-2 l'année dernière, Dender évolue maintenant en 3-4-3.

Cela correspond mieux aux attaquants actuels, car Scheidler et Kadiri sont trop similaires pour jouer ensemble. Roman Kvet se voit ainsi confier un rôle plus offensif. Le milieu de terrain et la défense doivent donc assurer l'équilibre nécessaire.

Trois arrivées seulement

Concernant les transferts, cela a été calme, avec seulement trois nouveaux visages jusqu'à présent : le défenseur central Luc Marijnissen (Lierse), le latéral gauche Nail Moutha-Sebtaoui (RSCA Futures) et le milieu de terrain Krzysztof Koton, arrivé en provenance de Pologne. Marijnissen a laissé une bonne impression lors des matchs amicaux, mais il doit encore faire ses preuves en compétition. Moutha-Sebtaoui a dû changer de rôle en raison de certaines blessures, mais il est considéré comme fiable. Koton apporte des qualités footballistiques et une frappe puissante, mais doit encore s'adapter au rythme de la Jupiler Pro League.

Arrivées Départs Aurélien Scheidler (27 ans, SSC Bari) - 800k€ Gilles Ruyssen (31 ans, KV Kortrijk) - transfert gratuit Luc Marijnissen (22 ans, Lierse SK) - 300k€ Karol Fila (27 ans, Wieczysta Krakow) - transfert gratuit Roman Kvet (27 ans, Viktoria Plzen) - ? Lennard Hens (29 ans, KV Kortrijk) - transfert gratuit Krzysztof Koton (22 ans, Polonia Warsaw) - ? Kenneth Houdret (31 ans, Union Rochefort) - transfert gratuit Nail Moutha-Sebtaoui (19 ans, RSCA Futures) - ? Ridwane M'Barki (31 ans, Patro Eisden) - ? Abdoulaye Yahaya (23 ans, Francs Borains, fin de prêt) Abdoulaye Yahaya (23 ans, Leixões SC) - ? Kenneth Houdret (31 ans, RAEC Mons, fin de prêt) Jasper Van Oudenhove (26 ans, sans club) - gratuit Michael Lallemand (32 ans, sans club) - gratuit Danny Fofana (22 ans, sans club) - gratuit Aurélien Scheidler (27 ans, SSC Bari, fin de prêt) Tom Holmes (25 ans, Luton Town, fin de prêt) Roman Kvet (27 ans, Viktoria Plzen, fin de prêt) Dembo Sylla (22 ans, FC Lorient, fin de prêt)

Dender a perdu plusieurs véritables piliers. Ridwane M'Barki est parti au Patro Eisden, tandis que Lennard Hens (capitaine) et Gilles Ruyssen (vice-capitaine) ont rejoint Courtrai. La blessure de Karol Fila a été un autre coup dur pour le vestiaire.

Cependant, le plus gros problème réside dans l'attaque. Avec les blessures de Bruny Nsimba et Mohamed Berte et des incertitudes autour de Scheidler, Dender rencontre un sérieux problème devant, même si Nsimba devrait rejoindre le groupe cette semaine.

Le directeur sportif Julien Gorius est ainsi à la recherche de renforts offensifs. La préparation a également été perturbée par une épidémie au sein du groupe et l'annulation d'un match amical contre PEC Zwolle, loin d'être idéal pour le rythme de chacun.

Néanmoins, la confiance demeure. Euvrard souligne les progrès réalisés en défense et sur le plan organisationnel. Dender vise une saison stable, qui doit confirmer la place de l'équipe en D1A en assurant le maintien le plus rapidement possible. Leur succès dépendra surtout des transferts à venir, notamment sur les postes offensifs.

La compétition débute immédiatement par un déplacement difficile au Cercle de Bruges, qui n'est toutefois pas encore au top de sa forme. Il y a un an, le début de saison au-delà des attentes avait joué un grand rôle dans le déroulement de la compétition. Les troupes de Vincent Euvrard prendront-elles à nouveau un bon départ ?