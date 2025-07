Officiel : un ancien d'Anderlecht, autrefois meilleur buteur du championnat, revient en Europe

Ces dernières années, Henry Onyekuru a disparu des radars du football belge. L'ancien d'Eupen et d'Anderlecht s'offre un retour en Europe.

Vous souvenez-vous encore d'Henry Onyekuru ? Cet attaquant nigérian faisait partie des jeunes talents amenés par Aspire à Eupen lors de la dernière décennie. Il s'était révélé lors de la saison 2016/2017.

Ses 22 réalisations lui avaient permis de finir meilleur buteur en compagnie de Łukasz Teodorczyk. Cela lui avait valu un transfert à huit millions à Everton, qui l'avait prêté dans la foulée...à Anderlecht.

Un troisième club différent en Turquie

Chez les Mauves, Onyekuru avait eu du mal à confirmer, victime de plusieurs blessures et du contexte très instable installé par la vente du club à Marc Coucke. La suite de sa carrière a été tout aussi mouvementée, avec des passages à Galatasaray, l'Olympiakos, un transfert à 13 millions à Monaco et des piges en dans des clubs turcs plus modestes.

Il y a deux ans, l'ancien Panda avait donné suite au contrat XXL proposé par l'Arabie Saoudite pour signer à Al-Fahya. En fin de bail, l'international nigérian (15 sélections) a fait son retour en Europe.

Henry Onyekuru vient de signer à Genclerbirligi. Le club d'Ankara est de retour en première division turque et se montre ambitieux. Onyekuru, désormais âgé de 28 ans, parviendra-t-il à s'y remettre en selle. Avec Galatsaray, il avait inscrit 14 buts en 31 matchs, mais cela remonte à la saison 2018/2019.