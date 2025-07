Huitième de finaliste européen, mais en play-downs : le Cercle de Bruges veut faire mieux et voici comment

Le Cercle s'apprête à tourner la page d'une saison mouvementée, marquée par l'instabilité sur le banc (pas moins de quatre entraîneurs se sont succédé), et une déception en barrages de relégation. Pour cette nouvelle campagne, le club brugeois affiche des ambitions revues à la hausse.

Après une saison chaotique marquée par l’instabilité sur le banc et une fin de championnat décevante, le Cercle de Bruges entame l’exercice 2025-2026 avec la volonté de remettre de l’ordre et de la clarté dans son projet sportif. Place à une structure cohérente, un effectif rajeuni et une vision de jeu bien définie.

À la tête de cette relance : Onur Cinel. Le jeune entraîneur allemand, adepte d’un football intense basé sur le pressing collectif, incarne parfaitement la philosophie que le club tente de développer depuis plusieurs saisons. Dynamique, exigeant mais proche de ses joueurs, Cinel semble déjà avoir trouvé le bon ton pour faire adhérer son groupe.

Un mercato ciblé

Côté mercato, le Cercle n’a pas chômé. Le départ de Thibo Somers vers l’Antwerp a marqué les esprits, tout comme ceux de Felipe Augusto ou du gardien Warleson. Mais le club a rapidement réagi : l’arrivée du prometteur Edan Diop (AS Monaco) et de l’expérimenté Pieter Gerkens renforce l’entrejeu, tout en apportant polyvalence, impact physique et sens du but.

Le Cercle conserve une stratégie basée sur la jeunesse et la mobilité, tout en s’assurant une base plus stable grâce à des profils aguerris. Un équilibre que le club cherchait à retrouver, notamment pour faire oublier son manque de tranchant offensif la saison dernière.

Objectif : efficacité

Car si la saison passée a été frustrante, c’est notamment à cause d’un cruel manque d’efficacité dans les zones décisives. Éliminé en 1/8e de finale de Conference League, mais peu inspiré lors des play-downs et orphelin de Denkey — le meilleur buteur parti en janvier —, le Cercle veut cette fois diversifier ses sources de buts. Le plan repose sur un meilleur soutien du milieu, des ailiers percutants et une plus grande agressivité dans les 16 mètres.

Autre mission cruciale confiée à Cinel : consolider la dynamique de groupe. L’an dernier, la confiance s’étiolait trop vite dès que les résultats vacillaient. Le nouveau coach est vu comme celui qui peut renforcer la mentalité et instaurer une vraie culture de performance.

Une première alerte avec Van der Bruggen

La blessure du capitaine Hannes Van der Bruggen vient cependant ternir la fin de la préparation. Son absence pèsera sans doute dans les premières semaines. Mais globalement, l’intersaison est jugée encourageante et l’ossature semble plus cohérente que par le passé.

Le déplacement à Dender, pour entamer la saison, servira de premier test grandeur nature. Au sein du club, l’objectif est clair : construire une saison solide, loin des inquiétudes sportives. Et pourquoi pas, si tous les voyants sont au vert, viser une place dans le haut de tableau. Mais pour cela, il faudra d’abord prouver que les fondations sont bien posées.