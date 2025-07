Jelle Vossen est prêt pour son retour en Jupiler Pro League, mais tire déjà la sonnette d'alarme

La rencontre amicale face aux Anglais de Norwich City a servi de répétition générale pour Zulte Waregem, qui entamera sa saison de Jupiler Pro League dans une semaine, par un déplacement sur la pelouse de Malines.

Jelle Vossen est fin prêt pour retrouver la Jupiler Pro League. L’attaquant de 35 ans, légèrement touché durant la préparation, semble complètement remis.

"J’ai ressenti une petite gêne, sans doute due à l’entraînement sur synthétique en début de prépa. Ce n’est pas idéal à mon âge", plaisante le capitaine dans Het Nieuwsblad. "Mais désormais, tout va bien. On est prêts physiquement, et l’entraîneur martèle ses principes."

Vossen en profite pour adresser un message à sa direction : s’il se sent prêt pour démarrer la saison, l’effectif reste trop juste selon lui. "On travaille ensemble depuis un an, donc on a une certaine avance. Mais contrairement à l’an dernier, nous ne sommes plus favoris pour le titre. Si on veut être compétitifs, il faut plus de concurrence."

Sans renforts, Zulte Waregem n'y arrivera pas

Le capitaine insiste : "La base est bonne, mais la saison est longue. Il nous faut un noyau assez large pour encaisser les coups. On ne veut pas se battre pour survivre, on veut de la stabilité."

Selon plusieurs sources comme le Nieuwsblad justement, le coach Sven Vandenbroeck aurait émis le même souhait en interne. Si le club reste actif sur le marché, peu de pistes concrètes ont filtré jusqu’ici.

Malgré tout, Vossen se tourne vers l’avenir avec optimisme. "La préparation, c’est bien, mais maintenant on veut jouer pour de bon. Je suis prêt. L’équipe est prête. Il ne manque plus que quelques renforts pour vraiment lancer la saison."