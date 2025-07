Avec Erik Lambrechts pour le choc Antwerp - Union : découvrez les arbitres de la première journée de Pro League

C'est la rentrée des classes aussi pour la 17e équipe de Pro League. Le Département des arbitres a dévoilé les noms de ceux qui officieront lors de la première journée de championnat.

Le match d’ouverture opposera, vendredi soir, l’Union Saint-Gilloise – championne en titre – à l’Antwerp, au Bosuil. Erik Lambrechts sera au sifflet pour cette première rencontre de la saison, assisté à la VAR par Bram Van Driessche.

Le programme se poursuivra samedi, dès 16h, avec le duel entre le FCV Dender et le Cercle de Bruges. Michiel Allaerts arbitrera la rencontre, avec Ken Vermeiren à la vidéo. À 18h, Zulte Waregem accueillera Malines, dans un match dirigé par Kevin Van Damme, épaulé par Brent Staessens à la VAR.

À 20h45, le Standard se déplacera à La Louvière, pour y affronter la RAAL, sans la présence de ses supporters. Lawrence Visser, déjà à l'œuvre en Supercoupe, prendra le sifflet, tandis que Wesli De Cremer officiera à la VAR.

Dimanche, Anderlecht fera son entrée en lice à 13h30 face à Westerlo, au Lotto Park. Simon Bourdeaud’Hui dirigera les débats, secondé à la VAR par Wim Smet. À 16h, Louvain recevra Charleroi : Nathan Verboomen sera l’arbitre principal, avec une nouvelle fois Wesli De Cremer à la VAR.

À 18h30, le choc entre le Club de Bruges et Genk sera confié à Jasper Vergoote, assisté de Quentin Pirard à la vidéo. La première journée s’achèvera à 19h15, avec le duel entre Saint-Trond et La Gantoise. Bert Put sera au sifflet, Brent Staessens à la VAR.

