Ça approche : Liverpool attend une vente avant de faire une offre pour un Diable Rouge

L'Olympique Lyonnais doit vendre et Malick Fofana est l'un des joueurs susceptibles de partir. Liverpool va l'approcher, mais le prix demandé par les Gones est très élevé.

Suite aux multiples frasques d’un John Textor qu’on ne présente plus, l’Olympique Lyonnais a été relégué administrativement en Ligue 2 par la DNCG, avant d’être sauvé de justesse après le départ de l’Américain.

Lyon doit cependant vendre, et beaucoup, pour retomber sur ses pattes, et Malick Fofana est l’un des joueurs à forte valeur marchande susceptibles de partir. Mais la direction rhodanienne compte bien maximiser le montant de son transfert.

Liverpool attend une vente pour bouger sur Malick Fofana

Selon des informations venues d’Angleterre datant déjà de plusieurs mois, et confirmées ces derniers jours par Sacha Tavolieri, Liverpool serait prêt à approcher l’ancien joueur de La Gantoise. Il faudra cependant négocier avec les Reds, qui ne compteraient pas débourser 60 millions d’euros après avoir déjà payé 95 pour Hugo Ekitike, 125 pour Florian Wirtz, 47 pour Milos Kerkez et 40 pour Jérémie Frimpong.

D’ailleurs, Liverpool attend une chose : vendre. Même s’il ne rapportera pas la plus grosse indemnité, Federico Chiesa devrait quitter le club pour retourner en Italie, où la Roma, la Fiorentina, Bologne et l’Atalanta sont intéressés et pourraient offrir les 15 millions d’euros demandés par les Reds.

C’est une fois cette vente réalisée que Liverpool entamera véritablement les négociations pour recruter Malick Fofana, précise Sacha Tavolieri. Un transfert qui risque de prendre du temps, mais dont Lyon pourrait avoir besoin pour se donner un peu d’air. La Gantoise pourrait aussi en profiter, grâce à un pourcentage de 20 % sur la plus-value du transfert d'un joueur recruté contre 20 millions d'euros en janvier 2024.