Officiel : un joueur à plus de 350 matchs en Belgique pour le Beerschot, qui attire également le fils de Diego Lugano

Le Beerschot a annoncé la venue de Lukas Van Eenoo, un renfort d'expérience pour le milieu de terrain. Mais les Rats ont également confirmé d'autres arrivées.

Lukas Van Enoo connaît bien la D1B pour y avoir évolué avec le Patro Eisden et Westerlo. Le milieu de terrain de 34 ans a disputé 179 matchs de D1B...le même total qu'en D1A avec le Cercle, Louvain et Courtrai.

A Louvain, Van Eenoo a évolué avec Mo Messoudi, le nouvel entraîneur du Beerschot, qui a poussé pour son arrivée. Cela explique son départ du Patro, où il disposait pourtant encore d'un an de contrat.

"Quand le Beerschot s'est manifesté, j'ai tout de suite su que je voulais sauter le pas. Le club a une riche histoire et des ambitions claires. De plus, je vis aussi une semaine particulière sur le plan privé car ma femme est sur le point d'accoucher", explique-t-il.

Quatre arrivées pour le prix d'une

Le directeur sportif Murat Akin souligne l'importance de l'arrivée du milieu de terrain : "Lukas connaît le football belge comme sa poche. Il apporte non seulement de l'expérience et de la perspicacité, mais aussi une éthique de travail exemplaire. Sur et en dehors du terrain, il sera un véritable renfort".

En plus de cela, le Beerschot a annoncé les arrivées de Keryane Mansouri (milieu de terrain actif avec les U19 du Stade de Reims, d'Emre Uzun (un ailier venu d'Antalyaspor) et de Thiago Lugano (Real Valladolid, U19), le fils de Diego Lugano, l'ancienne gloire du football uruguayen, capitaine à la Coupe du Monde 2010.