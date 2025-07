Les tests médicaux sont en cours : un ancien compère de Kompany à Manchester va bien signer à l'Antwerp

Il a fallu beaucoup de temps et de discussions, mais la fumée blanche est enfin en vue. Matija Nastasić passe ses tests médicaux et signera ensuite un contrat avec l'Antwerp.

Depuis deux semaines, l'Antwerp avance dans le dossier Nastasic. La saga s'apprête à prendre fin : selon Het Laatste Nieuws, le défenseur serbe passe en ce moment ses tests médicaux, il s'engagera chez le Great Old dans la foulée.

Le Partizan Belgrade et l'Omonia Nicosie ont également manifesté leur intérêt pour le joueur de 32 ans, qui était en fin de contrat à Leganes. Mais l'Antwerp s'est finalement montré le plus convaincant.

Un sacré CV

Les Anversois peuvent se targuer d'attirer un profil de choix : Nastasic a joué pendant trois ans à Manchester City et renseigne également des expériences dans des clubs tels que Schalke 04 et la Fiorentina. Sans compter 34 sélections avec l'équipe nationale serbe.

Nastasic est arrivé à City en 2012 pour plus de 15 millions d'euros. Un certain Vincent Kompany l'a alors pris sous son aile. Le natif Valjevo a disputé 51 matchs avec les Skyblues, tantôt aux côtés de Vince the Prince, tantôt pour le suppléer en cas de blessure.

Matija Nastasic pourra désormais faire de même avec Zeno Van den Bosch à l'Antwerp. Le défenseur de 21 ans a énormément appris avec Toby Alderweireld à ses côtés, il aura très bientôt un nouveau guide dans l'arrière-garde.