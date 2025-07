Le Standard a tenté le coup jusqu'au bout : la proposition de Pierre François pour emmener plus de supporters à la RAAL

Le Standard se rendra donc à La Louvière sans ses supporters. Pierre François déplore la situation, il explique que le club a tout fait pour proposer des alternatives aux autorités louviéroises.

Une reprise sans supporters visiteurs, voilà qui est décidément bien triste pour donner le coup d'envoi de la saison. Les supporters du Standard n'ont pas pris cette décision de gaieté de coeur mais voulaient aller au bout de leur idée pour protester contre le dispositif que prévoyaient de la RAAL pour les accueillir.

Au-délà de la taille du parcage visiteurs dénoncée depuis des semaines, les Liégeois regrettent amèrement le fait que seuls sept cars de supporters auraient pu pénétrer dans l'enceinte, obligeant les Rouches, venus des quatre coins du pays, se regrouper à Liège avant de prendre la route vers La Louvière.

C'est pour cela que la Famille des Rouches a confirmé ce matin que les sympathisants du club feraient l'impasse sur ce déplacement. Une situation que le club regrette lui aussi. La direction comprend la frustration des supporters et a proposé des solutions pour permettre à plus de cars de venir malgré l'air d'accueil plus réduite que prévu.

Les supporters se contenteront d'encourager les joueurs à l'académie

Interrogé par le journal Le Soir, Pierre François explique avoir proposé de faire entrer six premiers cars pour déposer les supporters avant que les six bus aillent se garer à proximité, pour faire entrer six autres cars. La même manoeuvre aurait été effectuée pour le retour.

Mais la RAAL et la police locale n'ont pas jugé la proposition satisfaisante et ont refusé. Cette fois, la culture du compromis à la belge n'aura pas suffi pour débloquer une situation plus que regrettable.