La Pro League récompense les clubs pour leurs projets sociaux : Bruges en tête, le Patro comme mauvais élève

La Pro League veut jouer son rôle de moteur social. Les 28 clubs professionnels ont reçu une aide financière en fonction de leur implication dans différents projets sociaux.

Chaque année, la Pro League récompense les clubs professionnelles en fonction de leurs actions sociales. Tous les clubs bénéficient d'une aide allant de 3.000 € à 13.000 € pour poursuivre leur développement.

"La Pro League évalue chaque année l’action sociale de ses clubs sur trois niveaux: le plan stratégique social établi annuellement, les activités sociales qui se sont déroulées l’an passé et la politique consacrée aux thèmes prioritaires pour que notre football soit le plus durable, le plus inclusif et et le plus accessible possible", détaille la Pro League dans son communiqué.

Les clubs belges reçoivent ensuite une note, allant de une à cinq étoiles. C'est elle qui établit la prime qui leur être versée. "Plus le plan stratégique et les activités auront été importantes et ambitieuses au cours de la saison écoulée, plus le score sera élevé et plus le club recevra de moyens financiers. Celui qui fait son possible sera recompensé."

L'action sociale a été évaluée sur base de cinq critères : la lutte contre la discrimination, l’inclusion des groupes précarisés, le bien-être et la santé, l’accessibilité aux personnes souffrant d’un handicap et l’écologie durable. Premier club à obtenir les 5 étoiles depuis la mise en place de cette mesure, le Club de Bruges a obtenu plus de 80 % des points.

De manière globale, les clubs professionnels belges ont progressé de 10 % par rapport à la saison dernière. La saison dernière, six clubs ne comptaient qu'une seule étoile. Cette saison, il n'en reste plus qu'un : le Patro Eisden. Le Standard, l'Union et Westerlo ont rejoint le groupe des clubs à 4 étoiles, tandis qu'Eupen obtient le meilleur score parmi les équipes de Challenger Pro League, devant le SK Lokeren.

La répartition des étoiles