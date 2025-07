Une configuration différente pour la deuxième saison de Lukaku à Naples ? "Il peut m'aider si nous jouons ensemble"

Romelu Lukaku entame sa deuxième saison à Naples. Il espère vivre un exercice aussi heureux que le premier.

L'été dernier, Romelu Lukaku était arrivé à Naples avec un certain retard physique suite aux longues semaines passées à l'écart du noyau A de Chelsea et le moral plombé par l'Euro vécu avec les Diables. Il a finalement terminé la saison avec le Scudetto en poche et un bilan de 14 buts et 11 assists en 38 matchs.

Big Rom est vite devenu la nouvelle coqueluche des supporters. Il était attendu en conférence de presse, notamment pour évoquer son rôle dans la venue de Kevin De Bruyne : "Je n'ai eu aucun conseil à lui donner ni à le convaincre", explique-t-il. "De Bruyne est quelqu'un de très terre-à-terre, il est très attaché à sa famille. Je lui ai demandé d'être un acteur majeur à Naples, comme il l'avait été à Manchester City et en Belgique. Je suis très heureux qu'il soit ici, mais c'est lui qui a décidé de venir ici".

Un duo Lucca - Lukaku ?

Il s'est également montré élogieux envers Antonio Conte : "Il est plus coriace que jamais ! C'est naturel, c'est un entraîneur qui cherche toujours à s'améliorer, lui et ses joueurs. Notre devise est " Toujours donner le meilleur de soi-même ", chaque jour. Je pense que nous travaillons bien, mais nous savons tous que nous pouvons toujours faire mieux".

Le Diable Rouge a également reçu un autre concurrent en la personne de Lorenzo Lucca, débarqué d'Udinese : "J'essaie de l'aider avec les mouvements tactiques, car nous avons beaucoup de routines spécifiques qu'il doit apprendre. C'est un bon joueur et il peut vraiment nous aider, par exemple dans sa façon d'attaquer la surface de réparation".

"Avec lui, nous avons une arme supplémentaire pour défendre le Scudetto, et il peut aussi m'aider si nous jouons ensemble, car nous avons des caractéristiques différentes, même si bien sûr, tout dépend de la décision de l'entraîneur", conclut Lukaku. Le nouveau venu est lui aussi très enthousiaste : "Jusqu'à il y a 4 ou 5 ans, je ne voyais Romelu jouer qu'à la télévision".