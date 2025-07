🎥 On reprend les bonnes vieilles habitudes : Nicolas Raskin décisif en Ligue des Champions

Nicolas Raskin n'a fait que monter en puissance avec les Rangers la saison dernière. Il s'est déjà montré décisif hier soir, à l'occasion du deuxième tour préliminaire de Ligue des Champions.

Dans la saison pleine livrée par Nicolas Raskin en Écosse, les matchs de Coupe d'Europe ont encore un peu plus fait augmenter sa valeur et ses chances de départ cet été, on se souvient notamment de cette rencontre référence contre Tottenham.

Hier soir, le Liégeois a vibré en entendant l'hymne de la Ligue des Champions, deux ans après avoir déjà disputé les qualifications avec les Rangers. Avec une belle affiche pour un deuxième tour préliminaire, puis que les Gers affrontaient le Panathinaïkós.

Titulaire, l'ancien milieu de terrain du Standard a contribué à débloquer la situation en deuxième mi-temps. Sa remontée balle au pied sur le flanc gauche s'est transformée en assist grâce à la magnifique action de Findlay Curtis cinq minutes après la reprise.

Un ancien d'Eupen aussi à la fête

Avec 76% de possession de balle et un homme de plus suite à l'exclusion du back droit Geórgios Vagiannídis avant même la dernière demi-heure, les Écossais ont continué à appuyer sur l'accélérateur et ont inscrit un deuxième but.

C'est un ancien de Pro League qui a fait mouche. Monté au jeu, Djeidi Gassama a fait fort pour son tout premier match avec les Rangers. Débarqué de Sheffield Wednesday, cet ancien d'Eupen (où il avait été prêté par le PSG) est lui aussi rentrer dans le jeu depuis le côté gauche pour laisser le gardien adverse sans réaction. De quoi se rendre dans le chaudron du Pana avec deux buts d'avance la semaine prochaine.