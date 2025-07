Du mouvement autour d'Adriano Bertaccini : trois nouveaux clubs intéressés, mais toujours pas d'offre concrète

Adriano Bertaccini attire les convoitises. Après Anderlecht et la Championship, c'est la MLS qui se manifeste pour le dernier co-meilleur buteur du championnat de Belgique. Aucune offre n'a toutefois été transmise.

Co-meilleur buteur du championnat la saison dernière avec une équipe de Saint-Trond pourtant contrainte de passer par les play-downs pour assurer son maintien en Pro League, Adriano Bertaccini a été l’un des hommes les plus en vue de notre championnat.

Auteur de 16 buts en 30 matchs depuis son arrivée chez les Canaris en provenance du RFC Liège, l’avant-centre de 24 ans a rapidement attiré les convoitises en vue du mercato estival, notamment celle du Sporting d’Anderlecht.

Fin juin, nous vous révélions que les Mauves n’étaient toutefois pas les seuls sur le dossier, puisque Norwich City, Coventry City et Southampton avaient également approché l’entourage du joueur. Sans toutefois formuler d’offre.

Après Anderlecht et la Championship, la MLS se manifeste pour Adriano Bertaccini

Depuis, le dossier s’est quelque peu refroidi. Comme nous l’évoquions il y a quelques jours, les trois clubs anglais restent intéressés par la signature de l’attaquant belge, mais se montrent patients, espérant une baisse du prix demandé (Saint-Trond réclame entre 5 et 6 millions d’euros) ou attendant certaines ventes pour rééquilibrer leurs finances.

Une situation dont pourraient profiter certains clubs... de MLS ! Selon nos informations, Los Angeles FC, New York City FC et le Real Salt Lake ont tous trois pris des renseignements auprès de l’entourage du joueur. Là encore, aucune offre n’a encore été transmise, mais la concurrence s’intensifie, et il ne faudra pas tarder à passer à l’offensive.