Louvain a une faim de lion, mais l'image d'une souris : voici ce qui attend David Hubert à Den Dreef

Chaque saison, une équipe crée la surprise en Jupiler Pro League. Cette année, notre pari se porte sur Oud-Heverlee Louvain. Le club brabançon semble avoir enfin résolu les problèmes structurels qui le freinaient depuis plusieurs saisons.

Lorsque OH Louvain a recruté Frédéric Van Den Steen (Directeur Général) et Gyorgy Csepregi (Directeur Sportif) en provenance du Beerschot en 2023, les attentes étaient élevées. Pourtant, depuis, OHL n’a pas réussi à se débarrasser de son image de "souris grise".

Soit l’équipe a passé la saison tranquillement dans la deuxième partie du classement, soit elle a dû lutter contre la relégation. En dehors des supporters, peu de monde prêtait attention à ce club. Ce surnom de "souris grise" est devenu au fil des ans une source de frustration et un sujet sensible en interne.

David Hubert en quête de leaders

Le club veut s’en débarrasser, et vite. Lors des saisons précédentes, les choix d’entraîneurs n’ont pas aidé. Sans manquer de respect à Oscar Garcia ou Chris Coleman, ils ne reflétaient pas une grande ambition.

C’est pourquoi le choix s’est porté sur un jeune ambitieux : David Hubert. Ancien joueur et capitaine d'OHL, il connaît parfaitement le club et a annoncé dès sa première conférence de presse son objectif clair : faire disparaître la médiocrité.

Dès le stage à Leicester, son approche est apparue évidente. Hubert veut plus que de l’engagement physique : intensité, rigueur mentale, et surtout un leadership partagé où chacun pousse l’autre à se surpasser.

Un effectif renforcé et plus stable

La politique de recrutement suit cette philosophie. Des joueurs comme Terho, Verlinden, Mijatović et Kayo apportent à la fois technique, éthique de travail et esprit d’équipe. Ominami, définitivement acquis après un prêt convaincant, incarne parfaitement ce profil : fiable, calme, concentré. Roggerio Nyakossi vient aussi renforcer la défense, et avec Tobe Leysen, auteur de neuf clean sheets la saison passée, la solidité défensive semble au rendez-vous.

Côté départs, certains furent sensibles : Banzuzi est parti à Leipzig, et avec Ricca, OHL a perdu un leader en défense. Néanmoins, l’équilibre paraît aujourd’hui meilleur.

L’équipe est plus jeune, plus dynamique, et semble taillée pour le jeu intensif voulu par Hubert. Cette fois, il semble y avoir une vraie vision claire, tant au niveau tactique que dans la gestion du groupe.

Des ambitions enfin claires

Les attentes sont grandes : sortir de la zone d’ombre du classement, avec plus de constance et de détermination. Le rêve européen reste lointain, mais figurer dans la première partie du tableau est un objectif réaliste. Tout dépendra de la rapidité d’adaptation des recrues et de la capacité d’Hubert à ancrer sa culture de la rigueur.

Après des années d’incertitudes et de saisons anonymes, OHL écrit une nouvelle page. Avec un entraîneur qui connaît le club sur le bout des doigts et un effectif mieux équilibré, les chances sont plus grandes que jamais. Reste à voir si les belles paroles se traduiront en résultats, et si l’équipe pourra enfin sortir de l’ombre.