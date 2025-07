Junya Ito, mais pas seulement : le Racing Genk veut recruter le fils de l'un de ses anciens joueurs

Déterminé à jouer les premiers rôles lors de la prochaine saison, Genk affiche ses ambitions : faire mieux que la troisième place obtenue l'an dernier et renouer avec les trophées.

En quête de renforts pour la prochaine saison, le Racing Genk multiplie les pistes sur le marché des transferts. Parmi les profils évoqués figure celui de Junya Ito, bien connu du public limbourgeois.

Un retour de Junya Ito sur la table

Parti à l'été 2022 au Stade de Reims contre un chèque de dix millions d’euros, Junya Ito pourrait faire son retour à Genk. La relégation du club champenois en Ligue 2 rebat les cartes, d’autant que le contrat de l’international japonais court jusqu’en juin 2026.

Auteur de 29 buts et 49 passes décisives en 144 matchs sous le maillot de Genk entre 2019 et 2022, l’ailier de 32 ans ne serait pas insensible à l'idée d’un come-back à la Cegeka Arena, où il garde de très bons souvenirs.

Une piste islandaise aux racines limbourgeoises

Selon des sources venues d’Islande, dont le média tv2 Sport, Genk suivrait également de près Jóhannes Kristinn Bjarnason, jeune milieu de terrain du KR Reykjavik. Un nom familier pour les supporters, puisqu'il est le fils de Bjarni Gudjónsson, qui avait porté les couleurs du club entre 1998 et 2000.

En grande forme cette saison dans le championnat islandais et auteur de six buts et trois passes décisives en quinze matchs, le jeune Bjarnason attire les regards et pourrait constituer un pari d’avenir pour Genk.